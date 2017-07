Mel C beschikt ruim 20 jaar na Wannabe nog altijd over girlpower!

Met een schaterlach brengt Melanie Chisholm in één klap leven in de brouwerij in een pub in Noord-Londen. De deftige, voornamelijk bejaarde gasten kijken geërgerd op van hun aperitief. Als ze de lichte commotie ontwaart, twinkelen haar ogen. De guitigheid druipt van haar gezicht. Op 43-jarige leeftijd straalt ze nog altijd girlpower uit, het handelsmerk van de Spice Girls.



De beroemde clip van hun wereldhit Wannabe komt hierdoor meteen in een ander daglicht te staan. Het vijftal rent daarin brutaal en zelfverzekerd het exclusieve St Pancras Renaissance Hotel binnen. Pogingen van het personeel de ongenode gasten tegen te houden, worden met gemak omzeild, terwijl een perplexe man een zoen op de mond krijgt. Deze levenshouding, zo laat Chisholm zien, was geen act maar een afspiegeling van hun karakters.



,,We zaten barstensvol bravoure”, vertelt Chisholm. ,,Jutten elkaar op. We gaven elkaar dat vertrouwen in onszelf. Voordat we zelfs maar een single hadden uitgebracht, dachten we oprecht al beroemd te zijn. Waarschijnlijk waren we onuitstaanbaar, maar het werkte wel in ons voordeel.” Deze jeugdige onschuld fungeerde als een natuurlijk schild tegen de abrupte wereldfaam.



