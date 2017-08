Neerlands Hoop: 'Satire is tegenwoordig morsdood'

,,Theo Maasen wordt op rijpere leeftijd vader en deelt daar zijn ongenoegens over met het publiek. Hoe ingewikkeld het vaderschap toch wel is. Mijn vrouw Hella en ik hebben een kind verloren toen ik 27 was. Als je dat overkomt, relativeer je het vaderschap niet meer.''



,,Ik ga er niet prat op dat ik vreselijke dingen heb meegemaakt, maar feit is dat ik veel verdriet heb gehad. Mijn zoon Jork die overleed, mijn kleinkind Maggie dat hetzelfde lot trof, 8 was ze. Ik heb het, achteraf gezien, rond het overlijden van mijn zoon niet geweldig gedaan. Het gebeurde in 1974, we speelden Neerlands Hoop Express. Ik was in de war van mijn carrière. Toen Hella en ik elkaar ontmoetten had ze in het begin eigenlijk geen idee met wie ze was, wat er achter mij zat. Toen we tot elkaar kwamen, verloren we Jork. Meteen dreven we continenten uit elkaar. In geleidelijkheid zijn we er met vertrouwen en geduld doorheen gekomen.”