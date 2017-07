Wij zijn Generatie Y!

Facebook en Instagram werden groot door ons, maar toen ze mainstream werden, waren wij alweer ergens anders. Humanresourcesmanagement in bedrijven waardeert onze communicatieve en analytische skills. Ze noemen ons ook verwend en vaak een tikkeltje arrogant. Sorry, maar wij kennen onze marktwaarde. De kredietcrisis van 2007 heeft ons gehard. Als nieuwkomers op de arbeidsmarkt vochten we voor ons baantje. Aan onze CV’s ligt het niet, wij deden aanvullende studies in het buitenland, zijn dus gedreven en gewend aan competitie. Wij zijn de eerste echte jobhoppers. Wij weten hoe je opslag vraagt. Betaal je ons te weinig dan zeggen we bye bye. Werkgevers noemen ons ongeduldig en klagen over een gebrekkige loyaliteit.



Werk is belangrijk maar geen garantie voor geluk. Geld heb je nodig voor je thrills. Wij eisen onbetaald verlof om een berg in de Hymalaya te gaan beklimmen. Nee, niet de Mount Everest, maar de ‘hipsterberg’, de Shishapangma. Ook boven de 8000 meter maar een stuk minder riskant. Onze cultuur is die van HD-video’s, over onszelf. Voor ons geen halve marathons maar hele, liefst in bruisende metropolen. Wij lezen heus wel: Harry Potter, de hele serie. Wij hebben in Monica, Ross, Phoebe, Chandler, Joey en Rachel onze beste televisievrienden. Samen groeiden we op, pragmatisch romantisch, zoals in ‘Friends’.



We flirten als de besten maar zijn redelijk monogaam. Trouw aan de vriendengroep vinden we belangrijker. Samen lol hebben, samen overleven in een wereld vol halve garen en extremisten. Dat beeld van de instortende Twin Towers staat op ons netvlies gebrand. Daarna waren de aanslagen in Madrid, Londen, Parijs, Berlijn en Brussel. Onze steden! Wij shoppen en stappen daar met regelmaat, als we er tenminste geen marathons lopen. Wij geven zeker om het milieu, maar vliegen niettemin met low cost maatschappijen naar ongeveer elk festival in Europa. We boeken nog snel even een trip naar Cuba voordat het daar te Amerikaans wordt.



Zijn we egocentrisch? Misschien. Wij houden werk en sociale verplichtingen graag in evenwicht. Maar niet vergeten: onze nerds programmeerden uw leven van alledag. Wij zijn de Einsteins at your service. Trouwens, die Einstein, had die niet een flirt met Marilyn Monroe? Typisch wij.