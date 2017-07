Wij zijn Millennials!

We zijn geboren digitalen. Daarbij attent, loyaal, mededogend, open van geest en vastbesloten. Ook zijn we overtuigd van onszelf. Lees het maar na in die gezaghebbende Amerikaanse studie 'Generation Z Goes to College' (2014). We zijn ook echt slimmer, rijper dan onze voorgangers in hún tienerjaren. Wij seksen op latere leeftijd, dus minder tienerzwangerschappen. Wij doen nauwelijks onverantwoorde dingen, hooguit op Facebook. Bij ons minder schooluitval.



We zijn overbeschermd door onze ouders die zelf vroege Generatie X’ers vormden of late Babyboomers. Inderdaad, we kunnen slecht tegen kritiek. Dat zeggen vooral onze eerste werkgevers: hoezo zijn wij niet briljant? Prinsjes en prinsesjes, noemen ze ons wel.



Wij swipeten Engelse woorden op de kleuterschool waar papa en mamma nog letters van klei boetseerden. Via emoticons, snapchat en pinterest communiceren we spelenderwijs met de halve planeet. Twitter is ouderwets. En ja, wij delen van alles. Dankzij Uber en CouchSurfing gaan we de wereld rond.



Wij zijn van on-demand, kijken meer smartphone dan televisie, zodra het online beschikbaar is. Wij geloven in aanstekelijke digitale magie. Denk aan Pokemon Go, iedereen had het erover, het leek alsof de wereld even beter met elkaar kon opschieten. Hypes hebben bij ons wel een korte levensduur. Dab? Dat is 2012! Kom je vandaag niet meer mee weg. Haha, je weet niet wat dab is? Kijk even op Wiki: 'een dansbeweging waarin de danser zijn hoofd laat zakken terwijl hij zijn arm en elleboog omhoog werpt, wat veel op niezen lijkt'.