Zijn millennials echt verwend? Drie vooroordelen op een rij

Ze begon de blog De Jonge Idealist, en dat is welhaast een passende benaming voor Annemiek Lely (26) zelf. Ze werkt onder meer bij Open Joodse Huizen als programmeur en promotor, waar sprekers vertellen over de levens van joodse mensen. Ook hielp ze om van het boek , over opname in de psychiatrie, een toneelstuk te maken. ,,Bewustzijn creëren, dat vind ik interessant.”



Kritiek is er vaak over social media en het oppervlakkige beeld dat millennials neerzetten. Daarover zegt ze: ,,Mensen laten zich graag hun beste kant zien. Maar dat is van alle tijden. Als je naar portretten kijkt uit de 17de of 18de eeuw, werden mensen extra breed geschilderd om te laten zien dat ze welvarend waren.”



Zelf gebruikt ze sociale media om over haar depressie te praten en het stigma aan te pakken. ,,Mensen generaliseren snel. Dat is iets waar ik tegen vecht. Ik zou zeggen: laten we met elkaar praten. In de praktijk blijken we het dan niet zo heel erg oneens te zijn.”