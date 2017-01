35 inbraken in Sliedrecht in drie maanden tijd

Ouders boos: Dordtse kinderen 2 uur in de kou voor tienerfeest

11:34 Ruim honderd jongeren tussen de 12 en 16 jaar stonden dinsdagavond in een eindeloze rij voor tienerfeest Check-In in Café Beurs aan de Kruiskade in Rotterdam. Wachtenden werden na twee uur naar huis gestuurd. Vanaf 22.00 uur mocht niemand meer naar binnen.