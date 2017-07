90-jarige in flat beroofd: ‘Het is echt schofterig’

,,Ze heeft hier een tijdje op de bank zitten praten over koetjes en kalfjes. Vervolgens is ze met mijn moeder naar de keuken gegaan. Waarschijnlijk is er in de tussentijd iemand anders in huis geweest die het geld uit haar portemonnee heeft gestolen en sieraden heeft weggenomen uit de slaapkamer.”



De vrouw merkt de diefstal pas op als de daders al lang zijn gevlogen. Die zijn haar vermoedelijk gevolgd vanaf de vlakbij gelegen Jumbo. Daar pinde de vrouw enkele honderden euro’s uit een automaat. Een flatbewoner vermoedt dat de dieven vanaf beneden eerst hebben staan kijken in welk huis op de achtste etage de 90-jarige naar binnen ging. De blonde vrouw van rond de 20 jaar, die goed Nederlands sprak, blufte zich vervolgens naar binnen. ,,Ze had een vlotte babbel”, zegt de dochter. ,,Het heeft er behoorlijk ingehakt bij mijn moeder.”



Buren in de Pelsertflat, waar veel senioren wonen, reageren geschokt. Geen van hen zag dinsdagmiddag iets verdachts. ,,De wereld is een zootje aan het worden”, zegt een vrouw in de hal op de begane grond. De ouderen geven aan ’s avonds nooit open te doen als er beneden op de bel wordt gedrukt. Ook de bestolen vrouw staat volgens hen bekend als ‘uiterst voorzichtig’. De politie heeft in het dertien verdiepingen tellende gebouw pamfletten opgehangen om de bewoners te waarschuwen.