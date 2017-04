A16 afgesloten tussen Klaverpolder en 's-Gravendeel vanwege plofkrakers

Opheldering gevraagd over renovatie Kijfhoek

7:00 Een deel van de Zwijndrechtse politiek maakt zich ongerust over de renovatie van rangeerterrein Kijfhoek. Eigenaar Prorail is daar al aan begonnen zonder dat er duidelijkheid is over de veiligheidseisen. ,,Ik vertrouw Prorail niet,’’ zegt CDA-fractievoorzitter Evert Jan van de Mheen.