Agressieve verdachte wilde kokend water over agenten gieten

Agenten kwamen af op een huiselijk geweld-melding van de vrouw van de verdachte. Ze vertelde te zijn geslagen en dat de dader nog met een mes rondliep.



De politie had de verdachte snel gevonden. Die liep nog steeds met een groot vleesmes rond en werd volgens de politie erg agressief. ,,De dader wilde absoluut niet meewerken. De verdachte had een groot vleesmes en een keukenmes in handbereik.''



De bewoner kon toch worden aangehouden, met behulp van de meegekomen politiehond. Later bleek dat ook de waterkoker was aangezet met de intentie om kokendheet water over de agenten te gooien.



De verdachte is aangehouden. Alle bij de aanhouding betrokken agenten hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.