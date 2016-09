Ambtenaren tobben met borden voor snelfietspad

Het project dat automobilisten uit de auto moet trekken zodat ze de fiets pakken en er minder files zijn, werd door Astrid Joosten op de hak genomen in het programma Kanniewaarzijn. Volgens de programmamakers is 3 miljoen euro gemeenschapsgeld verdampt. David Schalken, fractievoorzitter van Beter Voor Dordt, sprak deze week in de uitzending zijn verbazing uit. ,,Dordrecht heeft niet aan de F16 meebetaald, maar we zitten wel bij het project aan tafel.'' Volgens Schalken is niet geleverd wat had gemoeten. ,,Er is geen snelle fietsroute en zeker geen alternatief voor de auto.'' De ellende van de F16 begon volgens hem al bij de start. Fietsers moeten de trap op om op de Zwijndrechtse brug te komen.



Geblunder

Het nieuwe stuk fietspad achter het station van Zwijndrecht is volgens De Bruin van de fietsersbond écht een aanwinst. ,,Maar daarna begint het geblunder. Het is een raadsel hoe je op de Jeroen Boschlaan moet komen. Als je de weg niet kent, loop je daar al vast.''



Op de snelfietsroute gaat het tempo al snel uit de pedalen. ,,Er zijn veel verkeerslichten. Auto's hebben bijna overal voorrang.''