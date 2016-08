Appeltje te schillen met Apple om reclamefoto

Belediging en haatmails personeel De Wielborgh

6:01 Zorginstelling De Wielborgh in Dordrecht wordt overspoeld met haatmails over de bezuinigingen in de vier centra. Voor bestuurder Jorn Nierstrasz is de grens bereikt, omdat zijn personeel en hijzelf nu worden beschimpt. ,,Het kan niet en is onterecht.''