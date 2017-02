Klassiek met een wow-factor

Eenmaal door die deur stappen we in een ander tijdperk, wat een wow-moment oplevert: deze aanbouw stamt uit de jaren 20! In april 2016 openden Glenda van Deutekom en Jos Wijnstekers hier hun restaurant, nadat hun eetwinkel uit zijn jasje was gegroeid.



In de eetzaal is de geschiedenis van het pand stijlvol verweven met de smaak van nu. We zien de originele art nouveau-tegels, een compositie van letterbakken (er was hier een drukkerij) en weelderige kamerplanten. Maar de grootste blikvangers zijn de apen. Zittend, staand en slingerend zorgen deze speelse beeldjes voor de verlichting.



Originele twist

De kaart laat eenzelfde voorkeur zien voor klassiek met een eigentijdse en originele twist. Biologische en seizoensproducten krijgen de voorkeur. Dat zie je ook bij de drankenkaart met prachtige wijnen en thee, maar liefst 32 bieren en originele frisdranken. Geïnspireerd door het decor beginnen wij klassiek met bisque (12,50 euro) en zwezerik (16,50 euro). De bisque van langoustine met venkel, zeekraal en kokkels is prachtig: met een licht schuim en zo vol van smaak als het maar kan. De zwezerik is smaakvol, maar een tikje onregelmatig gebakken - hier en daar te donker, elders te licht. De pompoencrème mag iets hoger op smaak.