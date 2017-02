Barendrecht schikt met andere gemeentes over ToBe

Overvaller Nieuw-Krispijn ook verdacht van overval op tankstation

14:20 De 32-jarige Dordtenaar die is aangehouden op verdenking van een overval op Chantal Bijouterie & Mode in Nieuw-Krispijn, wordt ook gelinkt aan een andere overval. De man is volgens de politie ook verdachte van de overval op een Total-tankstation, een dag eerder. De politie onderzoekt nog of de man ook met andere overvallen in verband kan worden gebracht.