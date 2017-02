Betoging als eerbetoon aan Meisje van Nulde in Den Haag

,,Overal vandaan krijg ik reacties van mensen. Er zijn heel veel slachtoffers van een ernstig delict die in een soortgelijke situatie zitten. Mensen voelen zich in de steek gelaten.''



De Dordtse kleuter Rowena, beter bekend als het Meisje van Nulde, werd in 2001 door Mike J. stelselmatig mishandeld en in een hondenhok gestopt. Haar moeder Wanda greep niet in. Kleuter Rowena overleed door geweld en uitputting. Haar lichaam werd in stukken gezaagd en haar romp werd in 2001 bij Strand Nulde teruggevonden. Een handje werd teruggevonden in het Veluwemeer en haar hoofd lag in Hoek van Holland.



Onverteerbaar

Dader Mike J. zit een tijd uit van twaalf jaar met tbs. Sinds begin dit jaar mag hij op onbegeleid verlof. Huisman werd over het verlof niet geïnformeerd door justitie. Hij noemt de gang van zaken onverteerbaar en wil zondag zijn punt maken bij de Nederlandse politiek. ,,De regering moet weten wat de impact is op slachtoffers en dat er meer aandacht moet komen voor hen. Ik wil laten merken wat het betekent als een dader vrijkomt of op verlof gaat. Het trekt je leven overhoop.''



Volgens Huisman moeten slachtoffers van geweld meer zeggenschap krijgen over het verloop van het verlof van tbs'ers. Hij gaat zondag in Den Haag speechen. Ook Rochelle, de 18-jarige zus van Rowena gaat een toespraak houden.



De betoging is van 12.00 tot 14.00 uur. Huisman heeft veel bewondering voor het lef van zijn dochter Rochelle die zondag het woord neemt als eerbetoon aan haar zusje. ,,Rochelle is thuis heel erg aan het verzinnen hoe ze haar verhaal en haar boodschap wil vertellen. Het is voor mij al lastig zo'n speech, en zij gaat het gewoon doen.''



Punt maken

Het is niet duidelijk hoeveel mensen zich bij de betoging aansluiten, maar iedereen is welkom, zegt de vader van Rowena. Hij is dik tevreden als er meer dan honderd mensen komen. ,,Het aantal doet er eigenlijk niet toe, we willen gewoon ons punt maken.''



Ook andere slachtoffers van een delict mogen de microfoon pakken, zegt hij. Martin is door staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) uitgenodigd om op het ministerie te komen praten over de verlofverlening van de met tbs bestrafte Mike J. ,,Ik verwacht dat het gesprek na de verkiezingen zal plaatsvinden'', aldus Huisman, volgens wie nog geen datum voor een gesprek is geprikt.