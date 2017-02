Betoging Meisje van Nulde: 'het strafsysteem moet veranderen'

Meerdere slachtoffers van ernstige geweldsdelicten hebben zich aangesloten bij Huisman, in zijn verzet tegen het huidige strafsysteem waarbij slachtoffers volgens hem te ver aan de kant staan.



Zo'n 150 mensen zijn afgereisd naar het Spuiplein om aanwezig te zijn bij de betoging. Mensen uit onder meer Rotterdam, Utrecht, Dordrecht en Den Haag hebben zich aangesloten. Er waren veel aanhangers van extreem-rechts aanwezig bij de betoging, al gaven ze aan dat ze vandaag 'geen kleur hadden'.



Veranderen

,,Vandaag gaat het over gestoorde misdadigers die na hun straf niet meer terug mogen keren in de maatschappij, waaronder tbs'ers. Omdat de kans op nieuwe slachtoffers dan veel te groot is. Het gaat nog vaak mis. Daarom zijn we hier, dat moet veranderen", zo sprak vader Martin Huisman.



Volgens Huisman moeten slachtoffers van geweld meer zeggenschap krijgen over het verloop van het verlof van tbs'ers.