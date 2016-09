Bidprentje na 76 jaar eindelijk bij zus

Kostbaar Zus Aleida Pol-Timmermans (87) doet dat ook zeker niet. Haar appartement in Apeldoorn is warm, de lucht van parfum onmiskenbaar. Voor het raam, naast de luie stoel en op een gehaakt kleedje, staat een omlijste zwart-witfoto van Timmermans. Een zeldzame herinnering en kostbaar als wat. Op tafel ligt een stapel brieven over de overleden sergeant. Ernaast een klein, vergeeld kaartje met zijn foto. Het is een bidprentje, een soort rouwkaart van Timmermans. Voor de familie een belangrijke vondst, opgeduikeld door Alexander Korsman. De Hellevoetse verzamelaar van spullen uit de Tweede Wereldoorlog kocht het prentje eens op een beurs. Een prachtvangst. Facebook Korsman plaatst een foto van het kaartje op Facebook. Jeroen Zegelaar, schoonfamilie van Pol-Timmermans en een bekende van Korsman, ziet hem voorbijkomen, maar slaat er geen acht op. Tot hij over de familiehistorie hoort. Het contact met de verzamelaar is vervolgens snel gelegd, de deal rap beklonken.

Pol-Timmermans haalt de schouders op, laat de fotograaf beloven alleen de 'fatsoenlijkste' foto te gebruiken en begint dan te vertellen. Eerst wat nonchalant, later met trots. Over de goede, tijdelijke baan als ambtenaar die broer Henk Timmermans in 1939 moest ruilen voor het 2e bataljon van het 1e Regiment Wielrijders, waar hij sergeant van was. ,,En hop, op de fiets naar Dordrecht. Zo ging dat.'' Sterfbed De 87-jarige dame - kwiek en bebrild - breekt als zijn dood ter sprake komt. "Mijn vader zei altijd: je mag nooit iemand doodschieten, nooit. Ook de vijand niet. Henk heeft dat onthouden. Op zijn sterfbed vroeg hij een non om zijn vader te schrijven. Hij zei: ik heb niemand doodgeschoten, schrijf dat alsjeblieft op.'' Zijn zus snikt tranen van trots. Tranen die zij niet had gehuild zonder het bidprentje. Ze slikt als ze terugdenkt aan het laatste moment waarop ze haar broer zag. Dat was op het treinstation in Apeldoorn. ,,Ik stond stiekem met mijn moeder te kijken, want hij wilde natuurlijk niet uitgezwaaid worden door zijn moeder en kleine zusje.''

Dikke maatjes

Ze was 11 jaar toen broer Henk - ze waren dikke maatjes - stierf. Dat kwam aan, en hard ook. Maar ze was jong en had veel aan haar hoofd. Zo moest het gezin evacueren en de vader onderduiken. Vele jaren na de oorlog sprak niemand over het tragische overlijden van de sergeant. Nu is dat anders. ,,Ik denk er steeds vaker aan'', vertelt ze. "Maar weet je wat het is? Ik kan er met niemand meer over praten. Iedereen die hem heeft gekend of de oorlog meemaakte, is overleden. En ook ik heb een hoge leeftijd bereikt. Ik heb geen toekomst meer.''



Des te belangrijker worden voorwerpen als het bidprentje. Zo blijft de herinnering levend, vindt ze. ,,Het doet me wat.'' Kijkend naar de foto van haar broer, zegt ze: ,,Ik ben best wel trots.''