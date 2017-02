Misbruik van zoon: 16 maanden cel voor moeder

De straf is even hoog als de eis van de Officier van Justitie, twee weken geleden.



De vrouw pleegde maandenlang seksuele handelingen bij het ventje, dat inmiddels 11 jaar oud is, en maakte opnames. Die verzond de vrouw naar haar chatcontact Faam met wie ze na de scheiding van haar man in contact was gekomen. De moeder moet verder een verplichte behandeling ondergaan. Het chatcontact is nooit gevonden.



Telefoon

De zaak kwam aan het rollen toen een vriendinnetje van de dochter toevallig de pornografische beeldopnames zag van het kind met zijn moeder, in het mobieltje van de vrouw. Zij schakelde haar moeder in, die een melding deed bij de politie.