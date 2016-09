Bloedproef RIVM bij omwonenden Dupont begint vanavond

Volgens de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland zuid is de opkomst vanavond groot. ,,Veel mensen hebben aangegeven dat ze meedoen. Daarom zijn twee extra prikdagen ingesteld,'' aldus de dienst die vanavond tussen 17.00 en 20.00 uur begint met prikken.



Rekenmodellen

Een verpleegkundige neemt vanavond bij de deelnemers twee buisjes bloed af van in totaal 16 ml. Het bloed wordt onderzocht in een gespecialiseerd laboratorium. Het RIVM wil daarmee toetsen of het onderzoek dat zij dit voorjaar publiceerde naar C8 in het bloed van omwonenden van Chemours klopt met de werkelijkheid. Haar eerder verschenen rapport was gebaseerd op theoretische rekenmodellen, omdat DuPont/Chemours en de provincie Zuid-Holland geen cijfers meer hebben over de emissies C8 voor 1998 door Chemours (dat toen nog DuPont heette).



PFOA

,,Eind maart 2016 publiceerde het RIVM haar rapport 'Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden'. Een conclusie was dat direct omwonenden van de Chemours/DuPont fabriek in Dordrecht in de periode 1977-2002 mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan een verhoogde uitstoot van PFOA, met als resultaat een mogelijk verhoogde concentratie PFOA in het bloed.



Vragenlijst

Eén van de aanbevelingen in het rapport is om steekproefsgewijs - door middel van bloedonderzoek - te verifiëren of de PFOA-serumwaarden onder omwonenden overeenkomen met de berekeningen van het RIVM,'' aldus de Dienst Gezondheid en Jeugd. De deelnemers moeten vanavond een vragenlijst invullen. Zij krijgen hun uitslag over acht maanden te horen: in april 2017.



Schadevergoeding

Het onderzoek in de Drechtsteden is uniek in Nederland. In Parkersburg (West-Virginia, Verenigde Staten) werden een paar jaar geleden al duizenden inwoners getest op C8 in hun bloed. In die plaats staat net zo'n fabriek als in Dordrecht waar tot 2012 Teflon is gemaakt met C8. Aan meerdere personen die gezondheidsschade claimen is in Amerika al een schadevergoeding toegekend.



Bomvol

Het AD vond onlangs uit dat het bloed van oud-werknemers van Chemours in Dordrecht jaren na hun pensionering nog bomvol C8 zit. Zoals bij Jan Boer (71) die 495 ppb C8 in zijn heeft. Alarmerend, noemden deskundigen dat. ,,Je vraagt je af wat dat met mijn lijf deed,'' zei Jan Boer tegen het AD. De man heeft kanker. In het bloed van omwonenden worden door het RIVM veel lagere waarden verwacht.



GenX

Chemours lag onlangs opnieuw onder vuur bij Nederlandse toxicologen, die menen dat GenX mogelijk net zo schadelijk is. GenX vervangt sinds 2012 de C8 bij de productie van Teflon. De schadelijkheid van GenX wordt door Chemours betwist. Duitsland start in 2017 een diepgravend onderzoek naar de effecten van GenX. Staatssecretaris Sharon Dijksma stelde onlangs dat ze aanhaakt bij dit onderzoek van Duitsland.