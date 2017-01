Bouwvergunning Nielson terecht geweigerd

De Dordtse artiest reageerde onlangs als door een wesp gestoken, omdat hem een bouwvergunning onthouden werd. Op sociale media stelde hij in november dat hem in gesprekken met ambtenaren was toegezegd dat die vergunning geen probleem zou zijn. Maar toen hij die daadwerkelijk aanvroeg in het Stadskantoor ving hij bot.



Uitbouw

Nielson - die eigenlijk Niels Littooij heet - woont in de wijk Dubbeldam en wilde op de eerste verdieping van zijn woning een uitbouw realiseren. Het college heeft na het interne onderzoek geconstateerd 'dat onbedoeld de indruk is gewekt dat een verbouwing met relatief grote uitbouw op de verdieping van de woning op basis van het vigerende bestemmingsplan mogelijk zou zijn'.



Maar ook schrijft het college dat 'een professionele partij rekening houdt met het gegeven dat een vergunning ook kan worden afgewezen'. Al met al is 'op correcte wijze' gehandeld. De zanger wilde een uitbouw van meer dan 2,5 meter. Dat is het maximum, zoals dat in alle bestemmingsplannen is vastgelegd. Er is volgens het college geen reden om voor Dubbeldam in het algemeen of Nielson in het bijzonder een uitzondering te maken.