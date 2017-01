CDA: Biesbosch beschermen tegen drugs met drones

Dat schrijft de Provinciale Statenfractie van de partij. ,,Het CDA is geschrokken van berichten dat drugscriminelen in de Biesbosch nagenoeg vrij spel hebben en ongrijpbaar zijn voor de politie.'' De partij noemt dat 'zeer zorgelijk' en pleit voor meer middelen om de boeven aan te pakken. ,,Hennepplantages en gedumpt drugsafval maken van onze prachtige Biesbosch een levensgevaarlijke vuilnisbelt.''



Drones

Vanwege de ondringbaarheid van het natuurgebied wil het CDA dat de provincie laat onderzoeken of en hoe de inzet van drones 'of andere onconventionele technieken', kan bijdragen aan het opsporen en verjagen van criminelen uit het natuurgebied. ,,Het CDA denkt dat de mogelijke inzet van drones tot een win-win situatie kan leiden: criminaliteit aanpakken én natuurontwikkeling ondersteunen.''



Vandaag bezoekt het CDA op uitnodiging van Staatsbosbeheer de Biesbosch. Dan wordt ook de mogelijkheden om drones in te zetten besproken.