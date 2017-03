Club richt herdenkhoekje in voor overleden Diego (10)

In de kantine van de Dordtse voetbalclub is een herdenkingsplek voor het jonge voetballertje gecreëerd. Op de tafel prijkt een foto van Diego, met de tekst: 'Zo jong en volop in het leven, mocht jij je dromen niet meer beleven. Je humor en de glimlach op je gezicht, blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.' Aan de tafel hangen sjaals van Wieldrecht en Feyenoord: Diego's lievelingsclub. Aan de muur hangen twee van zijn voetbaltenues. Vrijdagavond hield de club ook een herdenkingsavond. ,,Die avond voor Diego was heel respectvol en rustig'', vertelt voorzitter Jan Breetveld. Naar schatting waren er bijna 200 mensen aanwezig. ,,Er was veel familie van Diego en er waren kennissen en vrienden.'' Het jongetje zat met vier neefjes in dezelfde ploeg. ,,Een echt familieteam'', aldus Breetveld. Tijdens de herdenking werd een condoleanceregister getekend en iedereen die dat wilde mocht een kaarsje aansteken voor Diego.

Speculaties

,,We hebben als club protocollen, maar daarin is geen rekening gehouden met een situatie als deze. We moesten improviseren en zijn toen tot het besluit gekomen om hem op deze manier te herdenken.'', zegt de voorzitter over de herdenking. ,,We hebben een mooi hoekje voor hem gecreëerd voor het weekend.'' Vanaf vandaag probeert de club weer over te gaan tot de orde van de dag.



Dat de avond rustig verliep, komt volgens Breetveld ook door het feit dat er nog veel onduidelijkheid is over wat er precies met Diego is gebeurd. ,,We wachten het nu allemaal maar af en richten ons alleen op officiële berichten, niet op speculaties. De sfeer kan veranderen als er echt iets bekend wordt. Dan kan er nog weleens een bommetje gaan ontploffen.''



Het artikel gaat verder onder de foto.