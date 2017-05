Dankzij een omweg alsnog een kaartje voor de finale

Henk van ’t Hoog (54) moest de Europa League-finale van Ajax tegen Manchester United bijna missen vanwege een ongeluk dat hij had in 2015.

,,Ik heb een kaartje hoor”, roept Henk van ’t Hoog vrolijk door de telefoon. ,,Maar buiten Ajax om”, klinkt het een stuk serieuzer. Hoe hij aan de kaart is gekomen,wil hij liever niet vertellen. De Hardinxvelder is van jongs af aan supporter. ,,Ik reis ze overal achterna als het enigszins mogelijk is.” De lijst met steden waar hij de club zag spelen, is imposant. ,,Rome, Turijn, Madrid, Barcelona. Welke Europese stad niet?”

Dat werkt normaal gesproken in het voordeel van de Hardinxvelder, want de Amsterdamse club werkt met een spaarsysteem. Supporters die vaak Europese uitwedstrijden bezoeken, krijgen voorrang bij de kaartverkoop voor wedstrijden die gewild zijn. Van ’t Hoog is zo’n reislustige aanhanger, maar vanwege een ernstig ongeluk in 2015 moest hij enkele wedstrijden missen. Hij komt nu punten tekort vanwege die periode. ,,Het is onrechtvaardig voor de mensen die er altijd zijn. De club heeft maling aan de fans.”

Ongeluk

Van ’t Hoog was zondag 28 juni 2015 op zijn racefiets onderweg naar een zwager in het Brabantse Nuenen. Tijdens die tocht werd hij geschept door een auto. ,,Ik ben vijftien meter door de lucht gevlogen.” Van ’t Hoog werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar bleef hij ongeveer vier weken, waarna hij een revalidatie­traject in ging. Alles moest de Hardinxvelder opnieuw leren. ,,Ik kon niks meer.”

Inmiddels gaat het goed en zit Van ’t Hoog weer regelmatig op de tribune. Dit seizoen was hij bij uitduels met Celta de Vigo, FC Kopenhagen en FC Schalke 04. Genoeg punten, maar die gaan pas komend seizoen in. En ook voor de situatie werd geen uitzondering gemaakt. ,,Het is gewoon onrechtvaardigheid van het systeem.”