'De dief heeft geluk dat ik hem niet te pakken kreeg'

De 36-jarige Dordtenaar is woedend op de nog onbekende dief. Zondagmorgen rond kwart voor zes werd hij wakker geschud door zijn vrouw Derkje. Toen zij haar ogen opende, zag ze vlak naast zich een donkergeklede man, gehurkt bij haar nachtkastje. ,,Ik hoefde geen seconde na te denken en vloog meteen achter hem aan'', vertelt Kirchyunger.



Het leidde tot een achtervolging die eindigde in de kamer van de tweejarige dochter van het stel. De inbreker klom over haar bed door het openstaande raam. ,,Ik had hem vast, maar liet hem los met een duwende beweging op het moment dat hij van de steiger af sprong'', zegt de vader. De dief dook vervolgens van eenhoog naar beneden en kwam terecht op de tuintafel. Een van de tafelpoten is gebroken en de glasscherven van de kapotte lantaarn, die hij tijdens de val moet hebben geraakt, liggen nog op de grond. Vermoedelijk kwam de dief er zonder al te veel kleerscheuren van af. ,,Voordat ik met mijn ogen kon knipperen, was hij al uit zicht. Hij heeft geluk dat ik hem niet te pakken heb gekregen'', aldus Kirchyunger.



Angstig

,,Ik ben zelf voornamelijk boos, maar mijn vrouw en kinderen zijn heel erg geschrokken'', zegt Kirchyunger. Zijn zoon van vijf had gisteren een studiedag. Samen met zijn zusje bracht hij de dag door bij opa en oma. Een veilige omgeving doet hen op dit moment goed.



De vader hoopt dat zijn kinderen niet getraumatiseerd raken door wat er is gebeurd. ,,Hopelijk kunnen we dit snel achter ons laten. Als de kinderen last blijven houden van angst, zullen we hulp voor hen zoeken.''



Boodschap

De inbreker moet de woning aan de Assumburg via de achtertuin zijn binnengekomen, concludeert de bewoner. Voorafgaand aan zijn bezoek heeft hij namelijk een boodschap in de tuin achtergelaten, in de vorm van een drol. Samen met een tasje met een zwart overhemd, zwarte pet en witte aansteker vond het gezin deze drol in hun tuin.



De rover heeft zelf weinig overgehouden aan de inbraak. Hij heeft alleen een gouden ketting met de naam van Derkje meegenomen. Haar mobiele telefoon stal hij ook, maar deze werd later in de tuin teruggevonden.



Het huis staat aan beide kanten in de steigers wegens onderhoud. Hierdoor was het waarschijnlijk gemakkelijker voor de dief om het slaapkamerraam van de dochter van Kirchyunger te bereiken. ,,Het tuinhek zat niet op slot en de ramen stonden op een kiertje. Dat heeft nog nooit eerder voor problemen gezorgd. Sinds zondagnacht zijn we voorzichtiger geworden. De ramen staan nu 's nachts op de veiligheidsstand en de poort zit op slot.''



De politie is zondag een onderzoek gestart naar de dader. Er zijn geen signalementen van de inbreker bekend, behalve dat hij donkere kleding droeg. Getuigen kunnen zich nog altijd melden.