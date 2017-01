Deskundigen konden recidivegevaar Mike J. niet inschatten

Mike J. ontkende eind 2015 nog steeds zijn rol in de gruwelmoord op het meisje van Nulde. Daardoor konden deskundigen onmogelijk inschatten hoe groot de kans is dat hij opnieuw in de fout gaat. Toch pleitten zij voor verruiming van zijn verlof.

Quote Een beest kan niet genezen Martin Huisman, vader Rowena Dat blijkt uit een uitspraak van de Zutphense rechtbank over de verlenging van Mike J.’s tbs, die in handen is gekomen van deze krant. Mike J. mag inmiddels met onbegeleid verlof. Daarover is veel onrust ontstaan, omdat deskundigen in 2011 en 2013 nog vaststelden dat de moordenaar van de vierjarige Rowena Rikkers psychopathische eigenschappen heeft en het recidivegevaar onverminderd groot is.

Vader Martin Huisman en Rowena’s zusje Rochelle (18) verzetten zich tegen het onbegeleid verlof van Mike J. ,,Een beest kan niet genezen,’’ zegt Huisman. Met hun advocaat Sebas Diekstra willen ze bereiken dat nabestaanden beter geïnformeerd worden over verloven van tbs’ers.

Manifestatie

Op 26 februari organiseert Huisman op het Spuiplein in Den Haag een manifestatie om aandacht te vragen voor hun zaak. Hij heeft bij staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie een reeks klachten ingediend.

Het vierjarige meisje Rowena Rikkers werd onder de ogen van haar moeder Wanda door Mike beestachtig gestompt en geslagen en in een hondenhok gestopt. Het kind overleed in 2001 door ernstig geweld en uitputting. Haar lichaam werd door Mike J. in de vriezer gestopt en in stukken gezaagd. Lichaamsdelen, waaronder haar verminkte hoofd werden aangetroffen bij Hoek van Holland en Strand Nulde.

Logo Volledig scherm Rochelle met haar vader Martin Huisman bij het graf van de in 2001 vermoorde Rowena Rikkers. © VICTOR VAN BREUKELEN

Behandeling onmogelijk

Rotterdammer Mike J. werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor de dood van Rowena en het wegwerken van het lichaam van de Dordtse kleuter. Uit de nu opgedoken uitspraak van de rechtbank van Zutphen, van eind 2015 blijkt dat Mike J. in de tbs-kliniek de tenlastelegging ontkent, waardoor adequate behandeling in de tbs-kliniek De Rooyse Wissel onmogelijk is.

,,Tot nu toe kon niet met betrokkene worden gesproken over de dynamiek die ten grondslag lag aan de delicten omdat hij zijn actieve rol bij deze feiten ontkent. Over de huidige of toekomstige risicofactoren op gewelddadig gedrag kan dan dus niet diepgaand met betrokkene worden gesproken omdat deze volgens hem niet aanwezig zijn. Het maakt het voor de staf moeilijk om zicht te krijgen op relevante recidive-risico’s’’, aldus de rechtbank Zutphen.

Toch adviseren de deskundigen de verlofkaders te verruimen. ,,Verwacht wordt dat dit hem verder zal motiveren om de ambivalente start die hij heeft gemaakt in de behandeling om te zetten naar een meer constructieve vorm, zodat een behandelingsimpasse uitblijven,’’ aldus de TBS-deskundigen in de uitspraak.

Uitspraak schokkend

Martin Huisman de vader van Rowena vindt de uitspraak schokkend. Het is het bewijs, zegt hij, dat het systeem fout is. ,,Op deze manier is hij niet te behandelen. Het is een toneelstukje. Daarom moeten we er onze tanden in blijven zetten en erachter zien te komen hoe dit besluit voor onbegeleid verlof is genomen. Hij komt niet uit voor zijn fout. De rest van Nederland moet eens heel goed over zijn verlof nadenken.’’

Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan inhoudelijk niet op de zaak van Mike J. reageren, zegt woordvoerder Lodewijk Hekking. De Tweedekamerfractie Groep Bontes/Van Klaveren heeft naar aanleiding van Mike J.’s onbegeleid verlof Kamervragen aan Dijkhoff gesteld. ,,Bent u, in navolging van onze fractie, van mening dat de samenleving geen proeftuin is en beschermd dient te worden tegen gevaarlijke criminelen die in het kader van TBS onbegeleid verlof krijgen?''