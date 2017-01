Dordtenaar racet met 170 km/u door stad

Slimme software spoort wietkwekerij sneller op

8:56 Netbeheerder Stedin begint in Sliedrecht met een proef om hennepkwekerijen sneller te kunnen traceren. In alle elektriciteitshuisjes in het dorp wordt slimme software geïnstalleerd, die op afstand afwijkingen in het elektriciteitsgebruik kunnen meten. De komende vijf jaar worden al deze huisjes van Steding uitgerust met de software.