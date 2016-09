Dordts poppodium annuleert optreden rapper Boef

Boussaadia zat deze week enkele dagen vast nadat hij het aan de stok kreeg met collega-rapper Para Soma. De politie kon in Tilburg ternauwernood een massale knokpartij voorkomen. Boef plaatst regelmatig provocerende filmpjes online, waarin hij zijn pijlen vooral richt op de politie. Een filmpje dat Boef donderdag kort na zijn vrijlating publiceerde - hij bedreigt daarin agenten - is voor Bibelot de druppel.



Discussie

Directeur David van Wijngaarden van Bibelot: ,,Het is geen eenvoudig besluit om een optreden te annuleren. Artiesten op ons podium mogen best discussie oproepen. Dat is eigen aan popcultuur. Dat onze eigen smaak en moraal een andere is dan die van Boef, doet voor ons besluit dus niet ter zake. Doorslaggevend is de veiligheid van onze gasten en medewerkers. Gezien de recente uitlatingen van Boef, achten wij de kans op een grimmige sfeer substantieel. Daar hebben we geen zin in, mede omdat de doelgroep van dit evenement voor een groot deel uit 15- en 16-jarigen bestaat."



Storm van kritiek

Donderdagavond ontstond een storm van kritiek nadat Boef te gast was in RTL Late Night. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert, ook te gast bij Humberto Tan, wil dat de rapper zijn excuses aanbiedt aan de politie.