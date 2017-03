Dordtse bezwarentijger pendelt met Turkse ja-stemmers naar referendum

Dordtenaar Mustafa Karasahin is een pendeldienst begonnen om Dordtse landgenoten naar Antwerpen te brengen. Het is de bedoeling dat ze daar alvast bij het Turkse referendum voor president Erdogan stemmen.

Nederlanders met een Turkse achtergrond kunnen ervoor kiezen om in België te stemmen. Daar kan dat nu al, in Nederland pas vanaf 5 april. Karasahin rijdt daarom twee keer per dag de grens over. ,,Ik wil dat er zo veel mogelijk mensen ja stemmen. Ik heb een busje gehuurd. Iemand moet het voortouw nemen.''



Karasahin, die de gemeente Dordrecht jarenlang op kosten jaagde door enorm veel brieven te schrijven, is een groot Erdogan-fan: ,,Al sinds 1995, toen hij burgemeester van Ankara werd. Hij heeft de vuilnisophaaldienst gereorganiseerd, de baai bij Ankara schoon gemaakt en hij heeft de corruptie teruggedrongen. En hij heeft Turkije internationaal op de kaart gezet.''



Het artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Privéfoto

Goede zaak

Hij is er van overtuigd dat een stem op het plan van Erdogan een goede zaak is: ,,Mensen hebben het over een dictator, maar het parlement krijgt ook meer bevoegdheden. Zaken kunnen dan veel sneller geregeld worden.''



De Turkse Dordtenaar, die in de jaren '90 vier jaar voor D66 in de gemeenteraad zat, heeft meer politieke ambities: ,,De volgende stap is dat ik Denk naar Dordrecht wil halen. De bestaande partijen hebben soms wel Turken in de raad, maar ze doen niets aan onze achterstand in de samenleving.''

Quote Ik heb een busje gehuurd. Iemand moet het voortouw nemen Mustafa Karasahin

Turkse raadsleden

Hij heeft ook geen hoge pet op van de Turkse raadsleden in Dordrecht: ,,Die gladiolen zijn te schijterig om zich uit te spreken. Als het om de Armeense genocide gaat, staat iedereen vooraan om te roepen, maar als om Erdogan gaat zijn ze plotseling bang voor repressailles.'' Contact met Denk heeft hij nog niet: ,,Ik ben nu druk met heen en weer rijden.'' Hij wil zelf in ieder geval dolgraag terugkeren in de gemeenteraad: ,,Gewoon, als een statement, niet om de politiek. Politiek is een vies spelletje.''