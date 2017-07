Cameraman bijna opgeblazen bij terreuroefening

De eenheid was bezig met terreuroefeningen waarbij onder andere een aanslag op de Erasmus Universiteit in scène was gezet. Enkele honderden agenten van de politie Eenheid Rotterdam, ambulancemedewerkers brandweermensen en medewerkers van de Veiligheidsregio’s Zuid-Holland zuid en Rotterdam Rijnmond waren op de been om voorbereid te zijn op een aanslag. Ze leefden zich volledig uit in hun rol. In het gebouw waren slachtoffers van de Lotus die kermden om hulp, er werd geschoten met oefenmunitie en een terrorist schoot met een automatisch geweer. ,,Daartussen stond ik, op de aangewezen plek. Maar het was midden in de vuurlinie,’’ zegt Fokko die zijn zwaar gehavende been toont. De pijn valt mee, zegt hij.