'Diego door misdrijf om leven gekomen'

S. belde gisterochtend om 06.00 uur zelf met de politie dat hij zijn kind levenloos had aangetroffen in zijn woning aan de Jan Vethkade in Oud-Krispijn. De politie zette later de omgeving af en deed onderzoek in het huis.



Kort erna meldde de politie dat er sprake was van een 'niet-natuurlijke dood'. De vader leefde gescheiden van de moeder. Ze hadden samen een zoon en een dochter.



Marcel S. speelde sinds dit jaar bij voetbalclub GSC/ODS. Eerder voetbalde hij bij vv Wieldrecht, waar begin vorig jaar ook Diego speelde.