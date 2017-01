Dordtse oliebollenbakker Ron van der Weijden (59) overleden

De lichtjes op de kraam branden wel als eerbetoon. Op sociale media stromen de condoleances binnen. Dordtenaren die ieder jaar weer oliebollen bij hem gingen halen zeggen geschrokken te zijn van het nieuws en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.



Ron werd vrijdag werd opgenomen in het ziekenhuis. Wat de precieze doodsoorzaak is, is nog niet bekend, maar een familielid spreekt over een bloedvergiftiging.



Ron kende hoge pieken en diepe dalen in zijn carrière. Hij werd maar liefst drie keer uitgeroepen tot 's lands beste oliebollenbakker (1994, 1995, 2002). De laatste jaren kreeg hij lagere scores.



In 2015 vertelde hij in een interview met deze krant over zijn passie voor de oliebol. Die was er echter niet vanaf het begin. ,,Ik had eerst helemaal niks met oliebollen. Toch vroegen ze of ik op de kermis in de oliebollenkraam wilde gaan werken", vertelde hij toen. Hij besloot het interview met: ,,Ik blijf bakken tot de dood erop volgt. Dat mag dramatisch klinken, maar dit is een prachtberoep. We zouden niet anders willen."



