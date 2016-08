Ouderen zitten aantal keren zonder maaltijd

Emmer loopt over voor enkelen in De Wielborgh

De moeder van Hannie Eland betrok tien jaar geleden een woning in Het Sterrenwiel . Inmiddels zien dochter en schoonzoon van de 92-jarige weinig terug van de 'luxe' van weleer. Alle bezuinigingsmaatregelen zijn voor het stel reden een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de stichting De Wielborgh.



,,Er is niets meer van over'', zegt schoonzoon Ad Eland. ,,De ouderen vinden het ook niks, maar ze hebben geen verweer meer. Ze gaan de barricaden niet meer op.''



In de brief doet het stel dat wel. ,,Het valt nu terug naar een niveau dat je als zorginstelling en woningcorporatie niet kunt maken. Je hebt het over mensen van boven de 80 en 90. Die vinden vaak maar één ding belangrijk: persoonlijk contact. Zulke mensen raken in paniek als ze bijvoorbeeld 's nachts overgeven. Dan is het fijn als er altijd iemand in huis is. Niet dat ze op een knopje moeten drukken voor een centrale.''



Jorge Heynen van de Wielborgh voerde een gesprek met Eland. ,,Er is sprake van verschraling. We krijgen niet meer zoveel geld als in de jaren '90. Deze mevrouw krijgt alle zorg en medicatiebegeleiding. Maar ik snap het gevoel bij mensen. Voor sommige bewoners zijn er nu te veel veranderingen. Bij hen loopt de emmer over.''