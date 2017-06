Drie familieleden zijn tegelijk voorzien van een nieuwe heup

En om het 'feest' compleet te maken, kreeg ook de partner van Elly, Rob Atteveld (66) op dezelfde dag een nieuwe heup aangemeten in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. "Zo wilden we het graag", zegt Willy van Pelt stellig, slechts een paar uur na haar operatie. Haar zus Elly was eerst aan de beurt en niet veel later werd ze zelf de operatiekamer binnen gerold. Maar niet voordat de twee nog even naar elkaar gezwaaid hebben.

Het drietal woont in Capelle aan de IJssel, maar koos er voor de operatie uit te laten voeren in Zwijndrecht gezien de lange wachttijden in andere ziekenhuizen en het feit dat het Albert Schweitzer de zogenaamde 'voorste methode' in huis heeft. Het herstel bij deze methode duurt veel korter.

Terwijl Elly wakker wordt op de uitslaapkamer, ligt Willy al klaar in de voorbereidingskamer. Het verplegend personeel heeft ze even naar elkaar toe gereden. "Dat vond ik dan wel weer leuk", glundert Elly achteraf.

Herenigd

Een paar uur later zijn de zusjes weer herenigd. Gezellig op één kamer. Het wachten is op Rob, die als laatste aan de beurt was. Ondertussen waagt Elly zich alvast een toiletbezoekje. Dankzij de methode die is gebruikt, staat ze al na een paar uur weer op haar eigen benen. "Veel beter dan de vorige keer. Vijf jaar geleden was mijn andere heup aan de beurt, toen kon ik echt niet zo snel alweer staan."



Waarschijnlijk is dat één van de weinige dingen waarin Elly en Willy van elkaar verschillen. Deze operatie was voor Willy de eerste. "Ik vond het ook een stuk spannender", moet ze achteraf bekennen. Verder lopen hun levens behoorlijk parallel: op dezelfde datum getrouwd, tot op de dag exact negentien jaar dezelfde baan, tegelijk zwanger en een maand na elkaar moeder geworden van een dochter, daarna samen een nieuwe baan gevonden bij hetzelfde schoonmaakbedrijf en nu op dezelfde dag geopereerd. Als het een beetje meezit, slapen ze vanavond alweer in hun eigen huis. in dezelfde straat, met slechts één huis ertussen.

Quote We gaan tegelijk onder het mes, zodat we binnenkort samen op vakantie kunnen Elly Atteveld (62)

Zelfde pyjama

Om het plaatje compleet te maken liggen de dames in dezelfde pyjama's in het ziekenhuisbed: een roze variant voor Willy, groen voor Elly. "Ja, ik ga toch niet in m'n nachtponnetje in het ziekenhuis liggen. We hebben nog even iets nieuws gehaald hoor", zegt Willy lachend.

Als Rob rond half 4 's middags ook de kamer wordt binnen gebracht, is de familie weer compleet. "Zo, eerst effe een bakkie koffie hoor", verzucht hij, waarop Elly een dikke duim naar hem opsteekt.

Het tafereel wordt rustig gadegeslagen door de man van Willy, Teun, die als enige niet onder het mes ging. "Ik mag voor die drie gaan zorgen de komende maanden", zegt hij lachend.