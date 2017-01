Drinkwaterbedrijf wil stop op lozing omstreden GenX

Drinkwaterbedrijf Oasen, dat kraanwater levert aan tienduizenden huishoudens in Rijnmond en Zuid-Holland zuid, vraagt de provincie Zuid-Holland om een absolute stop op het lozen van de omstreden stof GenX door de chemische fabriek Chemours in de rivier Beneden Merwede. Dat heeft het bedrijf gisteravond bekendgemaakt in de gemeenteraad van Zwijndrecht.

,,GenX wordt sinds 2013 gebruikt en zit nu al in het kraanwater in Lekkerkerk, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Onze koolfilters halen het er niet uit. En je kunt nu al zien dat het meer wordt. Het is principieel, het hoort er niet in,’’ zegt Harrie Timmer die namens Oasen spreekt.

GenX vervangt sinds 2013 de kankerverwekkende stof C8 bij de productie van Teflon. Volgens Nederlandse toxicologen is GenX mogelijk net zo schadelijk. Duitsland doet momenteel een onderzoek naar de nadelige effecten, maar de uitkomst daarvan is pas over een paar jaar bekend. Ook het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt meer onderzoek nodig.

Geen risico meer

Quote Dit soort stoffen hoort niet in het drinkwater. Harrie Timmer van Oasen Na alle ellende met C8 dat zich opstapelt in het bloed, wil de provincie geen risico meer nemen en heeft ze eind vorig jaar aangekondigd de emissie van GenX door fabriek Chemours op water en naar de lucht aan banden te leggen.



De emissie door Chemours naar de lucht en oppervlaktewater van de GenX bestandsdeel FRD-903 moet daarom volgens de provincie vanaf maart worden teruggeschroefd van 640 naar 450 kilo per jaar. Het bestandsdeel E1 moet volgens de provincie terug van 1200 naar 450 kilo. Daar valt volgens gedeputeerde Floor Vermeulen niet aan te tornen, zei hij afgelopen week.



Mensen kunnen deze maand reageren op het standpunt van de provincie. Oasen wil meer, zegt Harrie Timmer. ,,Dit soort stoffen hoort niet in het drinkwater.’’ Oasen wil daarom dat Chemours helemaal stopt met de lozingen op de rivier waar Oasen haar drinkwater uit haalt.

Koolfilters

Quote Onze koolfilters halen alle micro ver­ont­rei­ni­gin­gen eruit, maar dat lukt niet met GenX. Harrie Timmer van Oasen Volgens Timmer zijn de huidige filtersystemen van Oasen niet opgewassen tegen de GenX. ,,Onze koolfilters halen alle micro verontreinigingen eruit, maar dat lukt niet met GenX. Deze GenX is heel speciaal. C8 heeft dat ook. De koolfilters halen er niets uit. De zuivering doet niet zoveel.’’



De hamvraag is volgens Timmer of de bestandsdelen van GenX in het lichaam accumuleren (opstapelen). ,,Als je C8 drinkt stapelt het op in je bloed en dat gaat er heel langzaam uit. Hoe zit dat met GenX?’’

Richtlijn

Volgens Oasen is uit onderzoek gebleken dat in Lekkerkerk het meeste GenX in het drinkwater zit. Namelijk 0,02 microgram. Dat is volgens het waterbedrijf ruim beneden de huidige richtlijn die in Nederland als veilig wordt gezien: 0,15 microgram.

Ook in Ridderkerk, Nieuw-Lekkerland en een deel van Hendrik-Ido-Ambacht komt het uit de kraan, stelt Oasen. Maar minder dan in Lekkerkerk. ,,Oasen gaat een zienswijze indienen waarin we stellen dat Chemours absoluut moet stoppen met het lozen van GenX.’’ Het waterbedrijf deed daarna een appèl op de gemeente Zwijndrecht dat ook te doen.

De discussie over veilig kraanwater speelt in Zwijndrecht sinds eind vorig jaar toen het RIVM bekendmaakte dat er tientallen jaren relatief hoge waardes C8 in het drinkwater van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht heeft gezeten. Oasen haalde het kraanwater uit de rivier, waarin DuPont (later Chemours) tientallen jaren de C8 loosde. Het RIVM gaat ervan uit dat bewoners in die gemeentes daardoor nog steeds licht verhoogde waardes C8 in hun bloed hebben.

Grote zorgen