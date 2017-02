DuPont schikt Amerikaanse zaak over C8 voor 670 miljoen dollar

De schikking in de zogeheten Teflon-affaire behelst een bedrag van in totaal 670,7 miljoen dollar. C8 (perfluoroctaanzuur) werd sinds de jaren zestig gebruikt bij de productie van Teflon. De stof wordt in Amerika in verband gebracht met onder andere kanker en een verhoogd cholesterol. De zaak is daarmee opeens in een stroomversnelling gekomen. De Amerikanen strijden al jaren voor een vergoeding.



Vorig jaar won de Amerikaanse Carla Bartlett als eerste van de 3550 Amerikanen een zaak van DuPont. Bartlett claimde dat ze nierkanker kreeg door de uitstoot van C8 en het drinken van C8 in het vervuilde drinkwater. Ze won en kreeg 1.6 miljoen euro toegekend. In Dordrecht staat een soortgelijke fabriek van DuPont en lopen nog onderzoeken naar de C8-affaire door het RIVM (Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu) en justitie.