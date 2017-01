Eerste schaatsers op prachtige ijsvloer in Alblasserwaardse polder

Het ijs in de polders is op veel plekken enkele centimeters dik en van goede kwaliteit. Door het rustige weer ligt er op veel plekken een prachtig gladde ijsvloer. Het ziet er prachtig uit, maar het is nog erg gevaarlijk. Het ijs is op de meeste plekken rond de vier centimeter dik, terwijl het minstens het dubbele moet zijn om veilig te kunnen schaatsen. Ook zitten er nog redelijk veel wakken, open gehouden door watervogels, in het ijs.



Vogels

Het aantal plekken waar watervogels gewoon nog even een frisse duik kunnen nemen, wordt door de aanhoudende vorst rap kleiner. Hier in de boezem, bij de Achterlandse Molen langs de Ammerse Kade in Groot-Ammers, hebben de dieren nog wel een plekje. Alleen door goed samen te werken zal het ze lukken het wak open te houden, want ook de komende dagen duiken de temperaturen 's nachts flink onder nul. De kou blijkt hardnekkiger dan de weerdiensten eerder deze week voorspelden.