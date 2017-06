Familie Meisje van Nulde hoopt op spreekrecht tijdens rechtszaak

Eerder dit jaar was er veel ophef in de zaak toen naar buiten kwam dat Mike J. sinds dit jaar op onbegeleid verlof mag. De nabestaanden waren daarover niet geïnformeerd, hoewel dat in Nederland wel moet. Minister Stef Blok van Justitie bood daarvoor later excuses aan.

Vader Martin Huisman en zijn dochter Rochelle (19) hebben in een brief een dringend beroep gedaan op de rechtbank om spreekrecht te krijgen. Het zou volgens advocaat Sébas Diekstra in Nederland de eerste keer zijn dat nabestaanden spreekrecht krijgen op een zitting over de verlenging van tbs. ,,Wij hopen dat wij ons woord mogen doen’’, zegt Huisman. ,,En de kans krijgen ons zegje te doen. Ik verwacht niks. Maar we hopen het wel. We hopen dat de rechter een groot hart heeft.’’