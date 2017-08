Totaal ontspoorde familievete: 'Oma is in Spanje gedumpt'

De gemeente Zwijndrecht heeft een onderzoek ingesteld naar het optreden van de zorginstanties die betrokken zijn bij een totaal ontspoorde familievete. Spil in de bizarre zaak is een 80-jarige man, die volgens zijn familie alles en iedereen in zijn omgeving terroriseert.

,,Ik laat grondig uitzoeken hoe een en ander zo heeft kunnen verlopen en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen”, zegt de Zwijndrechtse wethouder Jolanda de Witte. ,, Het is schrijnend om te lezen en ingrijpend voor betrokkenen wat er is gebeurd.”

Quote Het wordt klein gehouden om blunders te vergoelijken Raymond (52) Het onderzoek richt zich onder meer op Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid en een wijkteam van zorginstelling Vivera. Een manager en een vertrouwensarts van Veilig Thuis zouden al vanwege de kwestie zijn berispt. Geen van de instanties wil dat bevestigen. Tal van organisaties zijn bij de zaak betrokken, ook politie en justitie. Ze bevestigen de problemen maar niet één wil inhoudelijke vragen beantwoorden.



Aanstichter van alle ellende is volgens zijn familie een 80-jarige Zwijndrechtenaar. Dochter Frederieke (49) en haar man Raymond (52) spreken niet van een familieruzie, maar van eenzijdige terreur: ,,Zo heftig, we zijn ten einde raad.” Hun verhaal wordt ondersteund door tientallen e-mails, brieven en sms-berichten die deze krant inzag.

Afmaken

De reactie van de man op vragen van deze krant liegt er eveneens niet om: ,,Ik moet die lui laten afmaken. Schorem is het!” Zijn advocaat Nadine Plaisier: ,,Ik zou zijn uitspraken niet al te serieus nemen. Het is onmacht.”

De 83-jarige echtgenote is volgens de familie het grootste slachtoffer. De aan lichte dementie lijdende vrouw zat dit jaar vier maanden in een safehouse. Daar ging een bizar incident in Spanje op 28 februari aan vooraf.

‘Oma gedumpt op parkeerplaats in Spanje. Ik ga lekker zwerven, jullie kunnen allemaal het lazerus krijgen.’ Opa. Het is woensdagmiddag 1 maart. Schoonzoon Raymond (52) en dochter Frederieke (49), hun twee kinderen en andere familieleden verkeren al in grote angst en onzekerheid, en na het lezen van opa’s sms-bericht worden ze alleen maar radelozer. Dit voorjaar komen de immense problemen in de Zwijndrechtse familie tot een nieuw, onvoorstelbaar kookpunt. Opnieuw is de 83-jarige, licht dementerende echtgenote van de 80-jarige Zwijndrechtenaar het grootste slachtoffer.

De bejaarde vrouw ligt die woensdag inmiddels in het Hospital de Figueres in de Spaanse provincie Girona. Een Nederlandse arts ontfermt zich er over haar. Hij laat het thuisfront weten dat het naar omstandigheden goed gaat. De vrouw is een dag eerder door haar agressieve echtgenoot uit de auto gezet en achtergelaten, zo'n 1.500 kilometer van huis.

Die dag ontvangt de kleindochter een alarmerende voicemail van haar opa. Waarschijnlijk per ongeluk, terwijl de telefoon in zijn broekzak zit. Frederieke heeft de voicemail bewaard, als één van de vele ‘bewijsstukken’. Er is paniek in de auto van het bejaarde stel. ‘Kom hier!’ zegt hij. Zij, huilend: ‘Ik vertrouw het niet hier.’

Brullen

De familie in Nederland belt 112. Een hulpverleenster van het wijkteam van Vivera in Zwijndrecht lukt het om telefonisch contact te krijgen met de man. In een e-mail aan Veilig Thuis schrijft zij later dat ze getuige is van een enorme scheldpartij. 'Houd je teringkankermond!' hoort ze de 80-jarige brullen, die dan zelf denkt dat de verbinding al is verbroken.

Quote Zo heftig, we zijn ten einde raad. Het is toch je pa. Hij maakt ons kapot Frederieke (49) De familie probeert in de weken voorafgaand aan de vakantie naar het Zuid-Spaanse Nerja om deze tegen te houden via de zorginstanties die dan bij het echtpaar betrokken zijn. Twee eerdere vakanties in 2016 liepen volgens Frederieke en Raymond totaal uit de hand.



Ze vrezen voor de veiligheid van hun (schoon)moeder. Veilig Thuis, dat dan nog de regie heeft, ziet net als de huisarts geen belemmering voor de overwintering van drie maanden. Volgens de instantie is de vrouw bekwaam genoeg om zelf die beslissing te nemen. De familie stelt dat zij geen 'nee' durft te zeggen tegen haar man, met wie ze in 1960 trouwde. Raymond: ,,Ze is gestopt met zelf nadenken op het moment dat ze met hem trouwde."



Raymond en Frederieke hebben een officiële klacht ingediend bij Veilig Thuis. Zij vinden tot op de dag van vandaag dat die instantie de problemen onderschat. Raymond: ,,Het wordt klein gehouden om blunders te vergoelijken.” Frederieke: ,,We zijn in de steek gelaten.”

Bedreigd

In een reactie op de officiële klacht verwijst Veilig Thuis, dat het dossier op 24 april overdroeg aan Vivera, naar het Veiligheidshuis. Die instantie, waar zeer complexe zaken terechtkomen, is sinds kort bij de kwestie betrokken. Dat gebeurde nadat de 80-jarige opdook bij het Papendrechtse tehuis waar zijn vrouw eind juni vanuit het safehouse naartoe verhuisde. Daar bedreigde hij personeel. ,,We hebben passende maatregelen genomen om haar veiligheid te waarborgen”, verklaart een woordvoerster van dat tehuis.

Dossier