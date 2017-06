Bloedtest Chemours-medewerkers: zeer lage concentraties GenX aangetroffen

Tweede Kamerleden praten vandaag in een commissievergadering over de waterkwaliteit in Nederland en over de situatie rondom de Dordtse fabriek Chemours.

Minister Melanie Schultz meldde deze week dat Chemours illegaal GenX loost op de rivier de Merwede. In de regio is daarop geschokt gereageerd en ook het bedrijf Chemours reageerde gisteren verrast.

Volgens Chemours is er geen sprake van illegale lozing, maar is er mogelijk sprake van het neerslaan van de emissie naar de lucht op de rivier. Nadere onderzoeken lopen.

Protesten

Chemours in Amerika heeft gisteren bekend gemaakt dat de fabriek daar stopt met het lozen van GenX op de Cape Fear River. In de stad Wilmington was afgelopen twee weken grote onrust uitgebroken nadat een drinkwaterbedrijf openbaar maakte dat er GenX in het drinkwater zit. Er braken grote protesten uit.

Chemours maakte er gisteravond bekend dat het bedrijf er echt van overtuigd is dat de GenX veilig is, maar zijn verantwoordelijkheid neemt in Wilmington als werkgever en als deelnemer van de samenleving. Afvalwater met GenX zal er voortaan worden afgevangen. Het komt daarmee niet meer in de rivier, bevestigt ook Jeroen Bruning van Chemours in Dordrecht.

Volgens hem zijn de situaties in Amerika en in Dordrecht in geen enkel opzicht met elkaar te vergelijken. ,,Het gaat daar om een andere fabriek en om een ander productieproces.’’ Het volledig afvangen van afvalwater is in Dordrecht onmogelijk. ,,Het gaat om heel andere hoeveelheden.’’

Volgens Bruning worden ten aanzien van de GenX ook in Dordrecht grote stappen genomen door het bedrijf. De uitstoot en de lozing worden fors teruggebracht, grotendeels conform de eisen die de provincie Zuid-Holland heeft gesteld.

Bloedonderzoek

Chemours maakte zojuist de uitslag bekend van een bloedonderzoek onder 24 medewerkers van de Dordtse fabriek. Er is begin dit jaar door het bedrijf geprikt op de aanwezigheid van GenX uit hun bloed. ,,Er zijn zeer lage concentraties van GenX gevonden waaruit blijkt dat medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken’’, aldus Bruning. ,,De stof gedraagt zich in het lichaam heel anders dan C8.’’ Deelname aan de proef was op vrijwillige basis.