Gelukkig als zingende nomade

Ze vond werk in een guesthouse, op een afgelegen eiland in Cambodja. ,,Het leven daar was heel simpel. Er was geen internet, geen afleiding van buitenaf. Ik had alleen eten, drinken, zon, zee en de mensen die er waren. Dat voelde enorm bevrijdend." Na twee maanden stond Reachel opnieuw voor de keuze: blijven of teruggaan?



Ze besloot het eerste. Maar wel in een ander land. Ze regelde een huis in Phuket, Thailand en ging er Engelse les geven aan kleuters. ,,Ik gaf er 2,5 jaar lang 18 uur per week les, er was veel tijd voor tripjes naar eilanden en chillen op het strand. Lesgeven in Thailand is geweldig, je bent daar - anders dan in Nederland - heel vrij om je lessen in te delen zoals je wilt. Als ik de kinderen stil wilde krijgen ging ik zingen, dat werkte altijd."



Sleur

Reachel groeide op in Papendrecht en verhuisde op haar 19de naar Rotterdam, waar ze de Pabo afrondde. Een half jaar werkte ze als basisschooljuf. Ze had een huis, een auto, een volwassen leven. ,,Maar ik kwam in een sleur terecht. Alle dagen waren hetzelfde. Je zit bovendien heel erg vast in een bepaald stramien met lesgeven in Nederland, er is weinig ruimte voor eigen inbreng. Ik besloot naar mijn gevoel te luisteren en ermee te stoppen. Ik ging reizen, en daarna zou ik wel weer zien."



Tekst gaat verder onder de foto.