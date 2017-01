Gespannen sfeer bij IHC op 'bijltjesdag'

De ontslagronde werd afgelopen najaar aangekondigd, nadat IHC in de zomer van 2015 al een eerste reorganisatie met banenverlies aankondigde waarbij een kleine 500 man ontslagen werd.



De sfeer vandaag is in Kinderdijk gespannen. Wie mag blijven en wie staat straks op straat? ,,We hebben al een en ander achter de rug, maar er is geen gewenning. Het blijft supervervelend,'' zegt een engineer die zelf zeker is van zijn baan. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het me niet raakt. Je ziet de spanning om je heen.''



Lunchpauze

,,Ik krijg net een berichtje van mijn schoonzoon,'' zegt zijn collega met wie hij buiten loopt op de dijk in de lunchpauze. Even een frisse neus halen. Tot het onheilspellende berichtje kwam op zijn mobieltje. Want de inhoud van het Whatsappje van zijn schoonzoon blijkt niet best. ,,Hij schrijft: 'Ik ben helaas zojuist ontslagen'.



Hij werkt in Krimpen bij IHC. Het zat er aan te komen, helaas. De sectie bouw verdwijnt, en hij werkt daar.'' De vakbonden reageerden vorig jaar geschokt op de tweede ontslaggolf in anderhalf jaar: ,,Weer een zwarte bladzijde in de historie van IHC.'' Royal IHC stelde dat ingrijpen noodzakelijk is. ,,We moeten ons huishoudboekje op orde krijgen", luidt de verklaring.