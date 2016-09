Gouden Pollepel 2016: Dordtse én Rotterdamse winst

Zowel Cees Timmerman (55) van DeliCees als Jim de Jong (28) van Restaurant De Jong kwamen met hun vorige restaurants - DeliCees (2006) en De Jonge De Jong (2010) - al eens in de buurt van het Pollepel- erepodium, maar nu is het dan echt raak!



Opgetogen

Cees Timmerman van DeliCees is in zijn nopjes. Maandenlang hield hij de stand nauwgezet bij. ,,Ik was toch bang dat een 8,2 niet genoeg zou zijn.'' In Rotterdam reageert chef Jim de Jong voorzichtig opgetogen: ,,Ik heb nog nooit wat gewonnen!''



Toevallig werken beide winnaars niet met een menukaart, je krijgt er een verrassingsmenu. De keuze daarvoor is bij DeliCees een beetje historisch gegroeid. Cees: ,,In mijn vorige zaak deed ik veel alleen, we hadden maar 24 couverts. Dan kun je, als je op niveau wilt koken, geen uitgebreide kaart voeren. Nu doe ik het ook omdat je goed op het aanbod in kunt spelen. Als het heeft gestormd, kunnen de duikers geen coquilles opvissen, dus die kun je niet altijd op de kaart hebben staan."



Avontuurlijk

Bij DeliCees prezen we vooral de meer avontuurlijke kant van Timmermans gerechten, zoals gekonfijte bleekselderij in het dessert en paling met sauzen van kropsla en snijboon. Maar ook de sfeer in de prachtige zaak, de comfortabele stoelen, het elegante bestek en de prettige bediening bevielen uitstekend: het is chique verwennerij zonder stijf gedoe.



De chef-kok haalt zijn inspiratie vooral uit Spanje: ,,Daar zitten ze niet zo vastgeroest in hun culinaire traditie als in Italië of Frankrijk. Vooral op het gebied van schaal- en schelpdieren kunnen we daar veel leren. Ik probeer verder te kijken dan de groothandel, ben altijd zoekende. Gerechten van voorgaande jaren schaaf ik steeds weer een beetje bij.''



Timmerman is een self-made chef. Hij begon ooit als schoonmaker in een eetcafé, en ging pas op zijn 27ste naar de koksschool. ,,Dat heeft als voordeel dat je niks moet van een ander, en dat is heel bevrijdend. Maar ik heb lang alles zelf uit moeten goochelen.''