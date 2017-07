Grote brand verwoest meerdere huizen in Papendrecht

De vlammen sloegen uit het dak, waar weinig meer van over is. Naastgelegen huizen zijn natgemaakt om te voorkomen dat de brand overslaat. De huizen op de Stellingmolen staan erg dicht op elkaar. Zeker zes woningen hebben rook -en waterschade.



De hele buurt liep uit om naar de brand te komen kijken. Enkele bewoners staan huilend op straat. Mensen die in de naastgelegen woningen wonen vrezen veel waterschade. Veel van hen worden op dit moment opgevangen bij buren.



Er is een nl-alert uitgegaan in verband met de rook. ,,Het stond hier helemaal blauw met hele dichte rook. Daarom hebben we besloten een alert er uit te doen." Er is geen sprake van asbest.