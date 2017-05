Grote problemen op A16 na plofkraak, snelweg in beide richtingen weer vrij

UpdateVanwege een onderzoek van de politie is de A16 tussen knooppunt Klaverpolder en 's-Gravendeel maandagochtend in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de A16 in beide richtingen vrijgegeven. Een verdachte zou zijn aangehouden nabij de Moerdijkbrug.

Met behulp van een helikopter en politiehond is de man aangehouden. Hoe de man in die omgeving precies terecht is gekomen, is niet helemaal duidelijk. De politie heeft nog geen auto aangetroffen.

De A16, die op last van de politie vanmorgen werd afgesloten, heeft betrekking op een plofkraak in de nacht van zondag op maandag bij een filiaal van Albert Heijn in 's-Gravendeel. De daders vluchtten in twee auto's, en ramden daarbij een politieauto. Ook kregen de agenten vanuit een vluchtauto een vuurwapen op zich gericht, waarna de politie schoot.

De tijdelijke afsluiting zorgt voor extra drukte op de A17, A27 en A59. Bovendien gebeurde er op de A16, nadat die net weer was vrijgegeven, in Dordrecht een ongeluk. Een personenauto kwam in botsing met een vrachtwagen. Wat de toedracht daarvan is, is onduidelijk.

Volgens de politie zijn de vermoedelijke daders in minstens twee auto's gevlucht. Eén auto is inmiddels teruggevonden. Ook meldt de politie een vermoedelijke dader te hebben aangehouden die zich in de buurt had verstopt.

Volledig scherm De plofkraak vond plaats bij de Albert Heijn 's-Gravendeel. © Qphoto