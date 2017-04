Hans (44) loopt van Polen naar de Kuip voor het goede doel

De 44-jarige Hans Timmers uit Hardinxveld-Giessendam is begonnen aan een gigantische wandeltocht voor het goede doel. Bepakt en bezakt loopt hij sinds vrijdag vanuit Polen naar stadion de Kuip. Voor het Prinses Beatrix Fonds, én voor zichzelf. ,,Ik wil rust in mijn hoofd."

Vanaf beginpunt Biala Podlaska in Polen wil Timmers via Duitsland naar eigen land terugkeren. Een tocht van 1.400 kilometer waar hij twee maanden over denkt te doen.

Via Facebook laat de Hardinxvelder weten vandaag of morgen aan te komen in Warschau. ,,Het is wel even doorbijten om elke dag met een rugzak van vijftien kilo rond te lopen. Ook moet ik mijn route een beetje aanpassen, want de politie vindt het niet zo fijn als ik langs de snelweg wandel”, zegt Timmers, die nu vaker door het bos zal lopen.

Timmers is van plan om iedere dag even bij een benzinepomp te stoppen om gebruik te maken van een wifi-verbinding. ,,Ik heb een blog en mensen kunnen mij volgen via social media. Zo houd ik iedereen op de hoogte van mijn avontuur."

Gratis koffie

Ook de gratis koffie die hij daar kan krijgen neemt Timmers maar wat graag aan. ,,Ik heb eerder op straat moeten overleven, dus weet ik hoe ik met weinig middelen rondkom."

De Hardinxvelder steekt een verhaal af over zijn eerste bezoek aan Polen. Een jaar geleden maakte hij dezelfde tocht al eens, zij het onder totaal andere omstandigheden.

Met beloftes van Poolse vrienden over zakelijke buitenkansjes tufte Timmers in zijn busje naar Polen. De deal bleek gebakken lucht en zijn wagen werd volgens hem in beslag genomen omdat hij niet over de juiste papieren beschikte. ,,Te voet en platzak moest ik naar huis. Ik had wel iemand kunnen bellen, maar ik had geen enkele haast. Het hoefde voor mij niet meer. Ik zat er echt even doorheen’’, bekent hij.

Missie

Na een lange zwerftocht door Europa dook de Feyenoordfan maanden later weer op in ons land. Ter afsluiting van een moeilijke periode zegt Timmers de tocht nogmaals te willen maken, maar nu goed. Hij heeft een tentje gekocht en reist met een duidelijke missie. ,,Ik heb op straat veel ellendige dingen gezien en spierziektes vind ik vreselijk. Ik zou het mooi vinden om over twee maanden het stadion van mijn cluppie binnen te lopen in de wetenschap dat ik iets goeds voor zieke kinderen heb gedaan."