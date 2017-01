Hond Droef geniet van wasbeurt in autowasstraat

Hij dacht dat het vooral leuk was, maar in een mum van tijd liepen er al vijftig honden de box in: ,,Ik had dit veel eerder moeten doen'', zegt hij. Een gemiddelde hond moet voor 4 vier tot 8 euro weer perfect schoon en droog zijn: ,,Als het dier een beetje meewerkt tenminste.''



Een behandeling met een middel tegen vlooien en teken is ook mogelijk. Bij bordeauxdog Droef is dat geen enkel probleem. Het dier ondergaat de behandeling gelaten. Peter Uitterlinde van uitlaatservice JP's Pack vindt de hondenwasstraat een uitkomst: ,,Ik werk nu veel samen met een trimsalon, maar hier hoef ik geen afspraak te maken. Als een hond bij het uitlaten wat smeriger is geworden dan de bedoeling is, rijd ik hier even langs.''