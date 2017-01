Hondentrimmer wordt een trucker

Derrik de Roché (24):

Een leven als meubelmaker zag Dordtenaar Derrik de Roché (24) niet zitten. Dus stopte hij met zijn opleiding en ging werken. Aanvankelijk als koerier van de Mediq-apotheek die medicijnen rondbracht, later ging hij elders aan de slag als productiemedewerker aan de lopende band.



Tot zijn schoonmoeder het buitenkansje ontdekte om chauffeur te worden.

,,Ze had een stukje uit de krant geknipt en meegegeven aan mijn vriendin'', vertelt de jonge vader van een zoontje. ,,Die tijd van het koerieren is me altijd bijgebleven. Dat vond ik echt leuk, autorijden.''

Toen de Dordtenaar arriveerde bij een selectiebijeenkomst in Ridderkerk zakte De Roché even de moed in de schoenen. ,,Joh, er stonden daar wel honderd mensen in de rij. Sommigen met dikke mappen voor hun cv. Ik had één blaadje. Maar ik wist dat als ik me kon bewijzen, dat het toch zou lukken.''



Na een gesprek werd De Roché geselecteerd. Een week later moest hij terugkomen voor een intelligentie- en rijtest, waarvoor hij met vlag en wimpel slaagde. ,,Er wordt wel eens te makkelijk gedacht over dit werk'', vult zijn baas Jan Overbeek van Road Runner Sneltransport hem aan. ,,Voor een chauffeur is het wel handig om goed te kunnen rekenen. Want er zijn zoveel regels die in Brussel worden gemaakt, maar die in elk land anders geïnterpreteerd worden.''



De Roché kwam dus terecht bij Overbeek, één van de dertig potentiële werkgevers die hem werd voorgeschoteld. Na het eerste gesprek wist de Dordtse ondernemer genoeg. ,,Hij heeft een zoontje, dus verantwoordelijkheidsgevoel'', verklaart Overbeek zijn keuze. ,,Ik zocht ook iemand die flexibel is, want we leveren soms met spoed voor staalhandelaren aan de petrochemische industrie. Bedrijven als DSM en Shell. De werkdruk kan heel verschillend zijn. Ritten in Nederland, maar soms ook vier dagen naar Spanje of Sicilië.''



Ook de jonge Dordtenaar staat te trappelen. ,,Hoe verder, hoe leuker'', vindt hij.