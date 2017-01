Huisarts onderzoekt onverklaarbare gebedsgenezingen

Heeft u al onverklaarbare gebedsgenezingen ontdekt? ,,We hebben tien tot vijftien casussen onderzocht. Daarvan staan er nu nog vier overeind. Dat bewijst nog niet dat gebedsgenezing echt werkt. Die vraag is niet te beantwoorden. Het laat alleen wel zien dat de medische situatie voor en na een gebed verschillend is, zonder dat daar een uitleg voor is. Ze zijn dus wel onverklaarbaar.'' Worden er niet veel vaker onderzoeken naar gebedsgenezingen gedaan? ,,In Amerika doen ze het veel. Wat ze daar doen is het gebed vergelijken met een pilletje. Ze zetten daar een grote groep mensen bij elkaar. Voor de helft van hen wordt gebeden, voor de andere helft niet. Vervolgens trekken ze de conclusie dat gebed geen effect heeft. Op die onderzoeken is veel kritiek. Je kunt niet tegenhouden dat voor de andere helft van de patiënten ook gebeden wordt.'' Hoe bent u, als huisarts, in dit onderwerp verzeild geraakt? ,,Tot tien jaar geleden keek ik met een sceptische blik naar gebedsgenezing, toen ik plotseling werd geconfronteerd met het verhaal van mijn patiënte Janneke Vlot. Zij leed sinds 1990 aan posttraumatische dystrofie en raakte invalide. Tijdens een genezingsdienst in 2007 stapte ze uit haar rolstoel en kon ze weer zonder pijn lopen. Ik was haar huisarts en raakte erbij betrokken. Ik heb een medisch dossier aangemaakt met gegevens van voor en na haar genezing. Na een publicatie in Trouw ontstond er een golf van reacties van mensen die ook een bijzondere gebedsgenezing hadden ervaren.''

Die bent u toen dus gaan onderzoeken?

,,Ja, maar niet alleen. Ik werk samen met drie supervisors van de Vrije Universiteit Amsterdam en vijf medici, met verschillende specialismen. Zij bekijken of er ten tijde van de genezing een lopende behandeling was, die als oorzaak van het herstel kan worden gezien. Daarnaast wordt er in de literatuur opgezocht of spontane genezingen van die ziekte of aandoening voor kunnen komen. Ook vragen we de patiënten zelf naar hun ervaringen. In sommige gevallen wordt genezing 'opmerkelijk' bevonden door de onderzoekers. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand na een gebed geneest van een spierblessure, waar eigenlijk een veel langere hersteltijd voor stond en waar geen medische verklaring voor wordt gevonden. In zo'n geval kunnen we de genezing niet onverklaarbaar noemen, maar wel opmerkelijk.''



U bent zelf christen, speelt dat een rol bij het onderzoeken van gebedsgenezingen?

,,Dat is een goede vraag. Zoals gezegd werken we met een team. Het is een gemêleerd gezelschap. Ik werk ook samen met niet-gelovigen. Ik denk dus niet dat het feit dat ik gelovig ben een rol speelt."



Wat gaat er met het onderzoek gebeuren?

,,Het is een promotieonderzoek. Binnenkort overhandigen we het ontwerp van het onderzoek aan een Amerikaans tijdschrift. Dat verschijnt dan waarschijnlijk over een paar maanden. Uiteindelijk komt er dus een proefschrift, maar dat kan wel zo'n drie jaar duren. Dan verwacht ik dat het onderzoek is afgerond. Tegen die tijd willen we wel twaalf tot vijftien opmerkelijke of onverklaarde genezingen hebben gevonden. Mensen die door gebed zijn genezen, kunnen zich nog altijd bij mij melden.''