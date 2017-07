'Iets moois van slechte hand maken'

COLUMN Boterham

7:30 Het is nog niet eens zo lang geleden dat je er als journalist min of meer 'ontboden' werd. Een secretaresse noemde een dag en een tijdstip en als je geen tijd had, dan máákte je die maar. En natuurlijk deed je dat, want DuPont was machtig in de stad, sponsorde goeie doelen, had een dikke vinger in de pap op het gebied van sport en cultuur en bezorgde veel Dordtenaren een welvarend bestaan.