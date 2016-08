In de schoolbanken? Het is veel te heet!

De temperaturen liepen deze week op tot rond de 30 graden, in de scholen is het 'bloedheet'. De airco's draaien overuren, maar tevergeefs: ,,Die systemen zijn niet opgewassen tegen deze hitte.'' IJsjes, waterbanen, opblaasbadjes of een tropenrooster bieden uitkomst voor leerlingen en docenten uit de regio.

Met deze hitte kunnen leerlingen en docenten nauwelijks hun aandacht bij de lesstof houden. ,,Vooral 's middags is het niet uit te houden", zegt Vanessa van Trier (34) die op het schoolplein van obs de Meridiaan in Dordrecht haar twee kinderen uit de groepen 2 en 5 opwacht.



Alle kinderen van de school kregen gistermiddag vrij vanwege de hitte. ,,Heel fijn, want het is veel te warm voor ze." Trudy de Haan (58) haalt haar twee kleindochters op. Roos (7) vindt zo'n vrije middag wel een goed idee, al is het maar omdat ze lekker kan spelen. ,,Wel binnenshuis, want daar is het koel", aldus oma De Haan.

Ook op andere scholen in de regio worden maatregelen getroffen. Op de Koningin Julianaschool in Heerjansdam wordt in groepen 5 en 6 'educatief' met water gespeeld. ,,Ze maken schaduwen van water. De kleuters spelen in opblaasbadjes, met waterbanen en een tuinslang", vertelt directrice Godelieve Odijk.



Groepen 7 en 8 moeten het doen met 'slechts' een ijsje. ,,Zij werken gewoon door. Net na de zomervakantie moeten we niet wéér het ritme van de leerlingen wijzigen. Plus: het is voor werkende ouders ook niet prettig, die moeten vrij nemen."



Ook obs De Bron in Hendrik-Ido-Ambacht maakt de hitte voor de leerlingen draaglijk met water. ,,Voor de groepen 5 en 6 zijn er opblaasbadjes en waterspeelgoed. De bovenbouw is naar het zwembad", vertelt docent Koen Schiereck. Op de Prins Florisschool in Papendrecht zijn er donderdag ook activiteiten met water gedaan. ,,Wel op educatieve wijze, zodat we geen lesuren verliezen", aldus directeur Jaap van der Put.

Quote Net na de zomervakantie moeten we niet wéér het ritme van de leerlingen wijzigen. Plus: het is voor werkende ouders ook niet prettig, die moeten vrij nemen. Godelieve Odijk, directrice