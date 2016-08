ING helpt John niet meer bij het pinnen

Oorzaak zijn de strengere regels vanuit het ING-hoofdkantoor aan alle bankmedewerkers. Na enkele 'vervelende situaties', waarbij volgens een woordvoerder discussie ontstond over het bedrag dat gepind of gestort was, is het 'veiligheidsbeleid aangescherpt'. Personeel mag nooit meer geld aanpakken voor klanten. Wie hulp nodig heeft, moet daarom zelf een familielid of kennis meenemen, stelt de bank. Nietsvermoedend Vaste klanten werden niet gewaarschuwd over deze veranderingen.



Dus ging Van der Laan nietsvermoedend naar zijn vaste bankfiliaal in het Dordtse winkelcentrum Sterrenburg. ,,Ik heb door mijn handicap een pinontheffing'', vertelt hij. ,,Ik hoef daarom aan de balie alleen mijn identiteitsbewijs en pinpas te laten zien. Dan vertel ik welk bedrag ik op wil nemen en zorgt de medewerker er voor dat er geen pincode hoeft te worden ingevoerd. Ze lopen dan mee naar de automaat en als het geld eruit komt, geven ze dat aan mij.''



Begeleider

Deze keer moest Van der Laan de laatste stap zelf zien te regelen. ,,Ze zeiden dat ze het geld niet mochten pakken. Of ik geen begeleider bij me had. Ik keek om mij heen om te laten zien dat er niemand was.'' Ziedend stoof de Dordtenaar in zijn elektrische rolstoel naar het nabijgelegen eetcafé, waar hij vaste klant is. Met kok Wally van Balen keerde hij terug, zodat die het geld voor hem kon pakken.



Van Balen helpt hem met liefde, maar vindt de actie van de ING bezopen. ,,Van de hoogste baas mogen die mensen hem niet meer helpen met het laatste stukje. Ik snap wel dat er regels zijn, maar het gaat bij John al dertig jaar op deze manier!'' vertelt hij. ,,Ze deden het geld altijd in zijn portemonnee en er is nooit een probleem geweest. Nu moet hij altijd iemand meenemen, terwijl hij zelfstandig is. En John heeft ook privacy. Het gaat niemand toch wat aan hoeveel geld hij opneemt? Hij was ook écht boos.''



Vervelend

ING zegt in een reactie dat ze het incident met Van der Laan 'erg vervelend' vindt en wil zoeken naar een oplossing. ,,Hij is al jarenlang klant bij ons en we vinden het belangrijk dat ook mensen met een lichamelijke beperking gebruik kunnen maken van onze diensten'', zegt woordvoerder Eva Hersbach. Volgens haar heeft de bewuste ING-medewerkster uitgelegd aan Van der Laan dat ze hem door de veranderingen niet meer kon helpen.



,,Ze heeft geprobeerd mee te denken of we bijvoorbeeld een machtiging voor hem kunnen inrichten. Meneer stond hier op dat moment niet voor open. We gaan graag alsnog met hem in gesprek om tot een oplossing te komen.'' Dat gesprek komt pas na de Van der Laans vakantie. Hij zit nu in Duitsland om bij te komen. Want hij is nog altijd wit­heet.